Un viaggio multisensoriale del palato su quattro piani

I fratelli

Jacopo e Leonardo Signani

Guillaume Desforges

cibo, i cocktail, la musica

, fondatori del gruppo “Salva tu Alma” assieme ae proprietari del ristorante Pacifico hanno realizzato questo piccolo “paradiso” in cui il(fondamentale) e l’atmosfera sono quelle giuste, circondati dagli arredamenti ispirati al Giappone realizzati dalla Design Unit di “Salva Tu Alma” in collaborazione con lo Studio SC+.

Piccolo Ronin e Ronin Robata: piano terra e primo piano

Al pianterreno di Ronin c’è Piccolo Ronin, il cocktail bar in

stile izakaya

mini bao in diverse varianti

, dalle atmosfere di una Tokyo del futuro trapiantata a Milano. È un posto per un pasto veloce, un aperitivo (ci sono i) e la drink list è ben studiata, con cocktail diversi per ogni piano.

Al primo piano c’è il ristorante Ronin Robata, la cui cucina è guidata dallo

chef Luigi Nastri

cultura gastronomica giapponese

gigiyaki

polpo con salsa takoyaki

, il quale rivisita alcuni piatti della, come i) chiamati così in suo onore.

Secondo piano: il ristorante Robatayaki

Si sale di piano ma anche di

livello gastronomico

ristorante Robatayaki

robata, il barbecue in stile giapponese

ventresche di tonno e reali di manzo canadese

show cooking sfavillante

Giappone, Italia e qualche incursione francese

Gyoza di agnello e rūtsudashi, la Tempura di razza e kurozu, gli Udon e lo Shabu shabu

: ilè il cuore pulsante di Ronin, con lasu cui chef Nastri cuoce, in una sorta di. Il menu si divide tra, e si va da i

Qui al secondo piano si trova anche il

cocktail bar Madame Cheng

e quattro sale private riservate al karaoke (su prenotazione), con schermi, microfoni, specchi e neon che ci fanno fare direttamente un salto nel futuro.

Di

prossima apertura

leggendario Maestro Katsu Nakaji, chef stellato icona della cucina giapponese

angolo di Sol Levante

, il ristorante omakase guidato dal, in arrivo direttamente da Tokyo, per regalare al capoluogo meneghino un vero e proprio, con dieci coperti disposti intorno ad un bancone in legno per innamorarsi a prima vista della cucina nipponica.

Il club esclusivo del terzo piano

Dietro l’ultima porta del terzo livello si arriva al Member’s Club Arcade: si accede soltanto con invito, come in alcuni club di Londra o Manhattan.

Il futuro a Milano

Tutti i dettagli di Ronin sono curati alla perfezione. Come i display interattivi che diffondono Arte sui tutti i piani, progetto della The Art Program, community di art social impact, dall’arredamento, al menu, alla drink list, ed è quel balzo nel futuro che serviva a Milano per entrare davvero nel mondo contemporaneo. È una boccata d’ossigeno in mezzo ai vari vorrei ma non posso perché non sono in grado, è il locale di cui avevamo bisogno, che ci permette di viaggiare in un momento ancora così complicato, se manterrà la rotta e non si sporcherà.

Ma il futuro riserva altre sorprese: sono in arrivo una terrazza all'ultimo piano e un dehor dedicati alla stagione estiva.

https://www.houseofronin.it

Giorgia Brandolese

A cura di

Indira Fassioni