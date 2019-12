A Natale, la magia si rinnova anche a tavola

E’ il pranzo più importante dell’anno : a tavola con le persone care si condividono le emozioni e i sapori della tradizione gastronomica con qualche idea in più che potrete trovare nel numero di Cotto e mangiato Collection con le “Ricette delle Feste” . Abbiamo selezionato opzioni classiche insieme a qualche preparazione scenografica che porterà colore e gusto sulle vostre tavole. L’ingrediente necessario e più importante sarà l’amore tra i commensali. Buon Natale !

ANTIPASTO

Terrina di barbabietola e zucca con pistacchi

Un antipasto davvero gustoso e fuori dall'ordinario per un'allegra tavola di Natale

Clicca qui per la ricetta completa

PRIMO PIATTO

Paccheri ripieni di verdure e cacioricotta

Ricetta dall'effetto scenografico ricca di gusto e verdure: peccare si ma con moderazione!

Clicca qui per la ricetta completa

SECONDO PIATTO

Cappone ripieno al forno

Carne morbida e ricco ripieno per la portata più classica della tavola natalizia: un must per tutti.

Clicca qui per la ricetta completa

DOLCE

Panettone di panbrioche

Fare in casa il panettone non è più un miraggio: con questa ricetta potrete offrire ai vostri ospiti un dolce finale realizzato nel vostro forno.

Clicca qui per la ricetta completa