Chef Roberto Godi, un'innata passione per il cibo

Una cucina creativa, dove le tradizioni italiane e quelle internazionali si fondono per un’esperienza gastronomica inedita. Stiamo parlando di Desco, uno spazio conviviale, moderno ed elegante, in via Bassano Porrone, nel cuore di Milano, caratterizzato da una proposta non convenzionale, in cui autenticità e influenze estere si intrecciano in un originale gioco di contrasti, esprimendo la “Milano di oggi” in tavola.

L’idea di cucina contemporanea e innovativa dello Chef Roberto Godi, le competenze nel campo della ristorazione del marketing manager Emanuele Sala e quelle del designer Pasquale Di Meglio hanno dato vita a un brand sofisticato e giovane, che promette di sorprendere, dal business lunch alla cena.

La personalità di Desco si esprime anche nel suo concept brand firmato dall’architetto Paolo Albano, che gioca con contaminazioni tra i dettagli architettonici, raffinati corpi illuminanti e le esclusive illustrazioni di Simone Massoni e Maria Chiara Fantini, che impreziosiscono le pareti e fanno capolino tra le portate al Desco con personaggi diversi, che ben rappresentano l’eclettico pubblico di questo spazio unico.

Merito di un concept moderno, che si traduce in uno spazio conviviale ed elegante, caratterizzato da una proposta gastronomica che reinterpreta la tradizione, donandole un twist contemporaneo. Nel cuore della Milano finanziaria, la cucina creativa del nuovo brand si distingue per i giochi di contrasti e la forte contaminazione esotica, con l’obiettivo di far vivere agli ospiti italiani e internazionali un’esperienza unica e coinvolgente.

Lo Chef Roberto Godi

28 anni e un’innata passione per il cibo, Chef Godi cresce in un piccolo paese nei pressi di Como; a 4 anni è già dietro ai fornelli, in punta di piedi. Il calore del camino acceso della casa natale è un richiamo primordiale, il sapore delle melanzane a funghetto di mamma e il profumo della carne alla brace cucinata da papà lo guidano ancora oggi nelle sue creazioni. La sua è una cucina italiana contemporanea che parte dalla semplicità della tradizione e si arricchisce delle numerose esperienze all’estero.

Dopo gli studi in una delle più prestigiose scuole alberghiere d’Italia, Godi trascorre due anni in Australia dietro ai fornelli del miglior ristorante del continente, poi si sposta a Tokyo e Bali, dove il suo amore per la cucina asiatica trova piena consacrazione. Infine ritorna in Italia: lavora da Gunther Piccolruaz, poi da Davide Maci, che definisce “uno dei miei mentori”, infine da Attimi di Heinz Beck, prima di iniziare l’avventura di Desco.

“I più grandi mi hanno insegnato a distinguere ciò che è veramente importante”, racconta lo chef, che aggiunge: “Il mio obiettivo oggi è creare il perfetto mix tra sapori asiatici e italiani, questo per me rappresenta la perfezione. Voglio portare da Desco qualcosa di unico, desidero vedere i clienti emozionati e trasmettere loro le mie sensazioni”.

Il giovane chef Roberto Godi, a capo di una altrettanto giovane brigata, esprime la Milano di oggi a tavola attraverso un approccio all’avanguardia, con piatti divertenti e gustosi dove l’alta qualità delle materie prime si fonde con la profonda conoscenza della cucina italiana e gustose incursioni nella cucina asiatica. “Vogliamo stupire la clientela garantendo un’esperienza gastronomica di alto livello, ricercata e aperta alle contaminazioni, ma che mantenga tutto lo stile e il gusto italiani”, raccontano il marketing manager Emanuele Sala e il designer Pasquale Di Meglio, fondatori del nuovo brand.

Dal lunedì al sabato Desco propone un menù vario che abbraccia anche la cucina vegana. La proposta per il pranzo è gustosa e bilanciata: con Hummus, tahina e arachidi con bacon di cocco si viaggia lontano, per poi tornare ai profumi di casa con Desco n° 5, il delizioso Spaghettone trafilato al bronzo ai cinque pomodori.

Tra i secondi, la Skirt di manzo alla brace servita con purè di patate e burro fermentato si fa apprezzare per la ricercatezza degli abbinamenti.

Il menù serale “à la carte” è affiancato dalla proposta, ancora più sperimentale, Desco Lab: una selezione di piatti ad alto tasso di creatività, come il Risotto alla milanese rana e piccione e l’Anatra, alghe e katsuobushi di manzo.

La proposta beverage si distingue per la continua ricerca delle migliori etichette vinicole italiane e francesi, a cui si aggiunge un’ampia offerta di cocktail, dagli iconici ai signature.

https://descomilano.it

Di Indira Fassioni