Il nuovo concept di Forentum Food Evolution

Il Forentum Food Evolution, nuovo format di ospitalità contemporanea creato dal ristorante-pizzeria Antica Cantina Forentum di Lavello, in provincia di Potenza, presenta un format ancora più innovativo.

Stasera 17 dicembre 2021, dalle ore 20.30 alle ore 23.30, Food Evolution prevede una formula che include cena degustazione (con posti limitati) con una sushi food experience. Dopo le 23.30 e fino alle ore 2.00 del mattino diventa un vero e proprio club, in cui ascoltare musica.

Il Forentum Food Evolution è un format che integra sushi-bar, cocktail bar e punto di ritrovo lifestyle per gli amanti di uno stile sofisticato e attento alla qualità.

Sushi, Surimi, Nigiri, Sashimi e Uramaki ma non come li conoscete e come potreste mangiarli da qualsiasi altra parte: la particolarità di Forentum Food Evolution è proprio nella sperimentazione di accostamenti solo tra eccellenze, con un’attenzione quasi maniacale alla provenienza e qualità delle materie prime finemente selezionate e cucinate in chiave moderna, nuova. La novità incontro di sapori mai accostati prima da vita a quello che è il concetto di Forentum Food Evolution: il cibo in costante evoluzione.

Il nuovo Forentum Food Evolution è stato ampliato del 150% e ha un palinsesto con 18 concerti tra dicembre e gennaio.

“Sono felice dell’ulteriore evoluzione del concept del Forentum Food Evolution – spiega Savino Di Noia, Chef e anima dell'Antica Cantina Forentum, insieme a sua madre Maria Lucia Vizzano e a sua moglie Aurora – Sono orgoglioso di creare un format ancora più innovativo per il nostro territorio, nel cuore della Lucania.”

Il Forentum Food Evolution propone una cucina contemporanea, che unisca la tradizione delle eccellenze locali dei prodotti lucani e le nuove tendenze fusion asiatiche in un mix contemporaneo.

Antica Cantina Forentum nasce nel 1985 e ha oggi una doppia anima: Orto-Ristorante e boutique hotel con 20 camere. L’Antica Cantina Forentum offre una cucina del territorio con un tocco di rivisitazione: in cucina lo Chef Savino Di Noia, con la madre che lo affianca nelle preparazioni, nelle lavorazioni artigianali di pasta, dolci e pane.

Savino Di Noia non è solo e semplicemente uno Chef, ma un Manager della Ristorazione, che ha conseguito il diploma presso la Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA.

Dal 2018 a oggi, Antica Cantina Forentum ha ricevuto e continua a ricevere importanti riconoscimenti nelle più note guide nazionali: dalla prestigiosa segnalazione sulla Guida Michelin, a Osterie d’Italia (chiocciola), a Gambero Rosso Ristoranti (2 gamberi), Gambero rosso Pizzerie (2 spicchi), Touring Club, 50 top pizza (2 forni), Agenda dei 365.

Di Indira Fassioni