Il menù d'Autunno di Crocca è un omaggio a Milano

“Mangia bev e tas, e viv in santa pas”. Da Crocca è arrivato il menu d’Autunno che è un vero e proprio inno alla tradizione culinaria milanese e lombarda, con una selezione di piatti che hanno reso famosa nel mondo la nostra cultura gastronomica. Del nuovo menu, infatti, fanno parte alcune ricette succulente dalle pietre miliari meneghine: la mitica cotoletta alla milanese, i mondeghili, il risotto giallo con l’ossobuco, le tagliatelle con porcini, i pizzoccheri della Valtellina e primi e secondi piatti dalla migliore tradizione regionale. E, in più, una novità in pieno stile Crocca: le tipiche michette ripiene e le pizze, quelle vintage basse e croccanti di cui Crocca è diventata simbolo a Milano. Tonda, generosa e dai sapori semplici, composta da ingredienti di prima qualità, tutti italiani, da abbinare a una carta di vini regionali e birre artigianali.

Tutto il meglio dalle grandi trattorie italiane

Dagli antipasti come i mondeghili, le tradizionali polpette di carne di Milano, alle bruschette con lardo di Colonnata e Millefiori o quella con funghi cardoncelli e burro al tartufo, il nuovo menù di Crocca è caloroso, sa di pranzo della domenica e di quelle trattorie storiche dove fermarsi per ore, quando fuori c’è la nebbia.

Dai primi piatti ai secondi, sono ricette antiche che soddisfano la voglia di cibo vero e autentico con le tradizioni gastronomiche italiane come i pizzoccheri della Valtellina, gli spaghetti al pomodoro o il risotto con Luganega veneta e i Ravioli di Zucca al burro e salvia mantovani. O ancora l’ossobuco con polenta, il baccalà in umido con le patate o la tagliata con i funghi porcini. Per gli amanti del vintage meneghino, il risotto giallo alla milanese o al salto che insieme all’ossobuco compone il “piatto unico”.

Le nuove pizze di Crocca

Sempre basse e croccanti, con topping autunnali e golosissimi: zucca, funghi e tartufo ma anche porchetta, provola affumicata e molti altri. Ingredienti semplici, tutti italiani, sempre con l’aggiunta di un tocco creativo e l’utilizzo di materie prime eccellenti: la pizza di Crocca riporta all’Italia degli anni ’70 e ’80, ai sapori genuini e semplici come la nuova stagionale “Zucca e salsiccia”, composta da provola affumicata d’Agerola, salsiccia di maialino rosa, zucca e pepe nero, o la nuovissima “Porchetta, Patate e Nduja”, con fior di latte d’Agerola, Porchetta d’Ariccia, patate, nduja e rosmarino, olio Evo e basilico.

Per gli amanti dei salumi, arriva la “Scocchiarella”, ancora più croccante con mortadella, Parmigiano Reggiano e olio Evo ma anche la “Speciale”, con fior di latte d’Agerola, bocconcini di bufala campana Dop, prosciutto cotto, rucola, tartufo nero e olio Evo. Tante varianti per un unico prezioso impasto preparato utilizzando Farina Petra di Molino Quaglia, “più snello”: un mix di farina 0 con farro integrale, soia e crusca tostata, adatta per una pizza fine e croccante a media/lunga lievitazione. L’impasto è fatto da una biga al 30% per 24 ore, rinfrescata e chiusa con aggiunta di farina di mais al 30% e farina 0. Poi staglio e lievitazione per altre 6 ore a temperatura ambiente e via nel forno elettrico firmato Moretti.

Le michette

Arrivano da Crocca anche le michette, i tipici panini della tradizione milanese che ricordano l’infanzia. Da Crocca viene svuotato e poi abbondantemente farcito da tre ricette della tradizione gastronomica italiana: il risotto alla milanese, cremosissimo e saporito, il risotto alla Luganega, la salsiccia fresca tipicamente lombardo-veneta a dare un sapore deciso e avvolgente. E poi le polpette al sugo, una ricetta piena, goduriosa, che più casa e famiglia di così non si può.

Gente di Crocca

Ideatori e proprietari di Crocca sono il gruppo di giovani imprenditori della ristorazione milanese Stefano Saturnino, Giovanni Arbellini e Ilaria Puddu, già titolari di diversi locali e brand. Insieme a loro a bordo del nuovo progetto, l’ex executive chef di Pizzium Michele Ferrana. In Crocca i soci hanno unito le loro passioni: la buona tavola, il buon bere, l’esteta che è in loro e ovviamente il culto della pizza all’italiana e l’amore per la cucina e le materie prime del nostro territorio.

www.crocca.it

Giorgia Brandolese

A cura di Indira Fassioni