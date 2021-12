A Pollenzo la finale italiana del World Chocolate Masters

Il cioccolato di domani verrà svelato il 2 febbraio 2022 a Pollenzo, in provincia di Cuneo, dove sapremo chi sarà il maître chocolatier italiano che sfiderà i migliori professionisti al World Chocolate Masters™, la più importante competizione internazionale dedicata agli artigiani, agli chef e alla loro creatività applicata al cioccolato nel mondo della pasticceria, cioccolateria e gastronomia del futuro.

Un palcoscenico internazionale dove i candidati dovranno convincere i fan e i membri della giuria attraverso le loro idee creative, la loro visione e il loro talento. Si tratta di una competizione tra 21 paesi che da marzo 2021 hanno iniziato a prepararsi per la grande finale mondiale che si terrà a ottobre 2022; questo appuntamento arriva dopo il successo ottenuto il 25 settembre a Lione da Massimo Pica, specialista del cioccolato, Lorenzo Puca, specialista dello zucchero, e Andrea Restuccia, specialista del gelato, che hanno vinto la Coppa del Mondo di Pasticceria, surclassando i giapponesi e i francesi per capacità ed estro creativo.

Con lo stesso entusiasmo Anna Gerasi, Antonino Maresca, Attilio Rebeccani, Diego Mascià, Filippo Valsecchi, Matias Ortiz e Stefano Bernardi, i partecipanti alla finale italiana, sanno che uno di loro potrà avere la chance di vincere il premio più importante nel mondo del cioccolato.

Il World Chocolate Masters è più di una semplice competizione: è un osservatorio incredibile sui cambiamenti del mondo, del gusto, delle aspettative dei consumatori e, di riflesso, sulla professione del maître chocolatier, del pasticcere e dello chef, professioni che vogliono fare la differenza con la cioccolateria e la pasticceria del domani.

I campioni delle edizioni passate come l’olandese Frank Haasnoot (campione nel 2011), l’italiano Davide Comaschi (salito sul gradino più alto del podio nel 2013), il francese Vincent Vallée (campione nel 2015) e lo svizzero Elias Läderach (nel 2018) sono diventati punti di riferimento per i professionisti e hanno saputo dettare nuove regole e nuove tendenze.

Il 2 febbraio a Pollenzo, nella moderna sede di Selmi Chocolate Machinery, leader mondiale nella produzione di macchine per il cioccolato, i giurati Matteo Berti, direttore didattico di ALMA La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Vittorio Santoro, Direttore di CAST Alimenti, Loretta Fanella pastry chef, Pietro Leemann chef una Stella Michelin di Joia, Enric Rovira, maître chocolatier catalano e Lorenzo Puca, pasticcere campione del mondo, dovranno decidere chi rappresenterà l’Italia nella sfida mondiale del World Chocolate Masters a Parigi a ottobre 2022.

Il tema della competizione, dedicato al Domani e ai suoi cambiamenti, era stato definito nel 2019, prima che la crisi pandemica portasse a una necessaria trasformazione e rinascita per tutto il settore della pasticceria.

“Questa competizione ha sempre avuto nel suo DNA la missione di spingersi oltre i limiti imposti e trasformare la professione”, spiega Ramon Morato (Direttore Creativo di Cacao Barry).

“Il World Chocolate Masters è come la competizione di Formula 1 nel mondo del cioccolato e della pasticceria. Le innovazioni all'avanguardia rivelate e mostrate qui dagli chef sono sempre state fonte di ispirazione per gli chef di tutto il mondo. Quello che si vedrà in gara sarà esposto nelle migliori pasticcerie e cioccolaterie dei prossimi anni. Con questo nuovo tema, abbracciamo letteralmente la nostra missione principale. In questa edizione stimoleremo gli chef ad avvicinarsi alla scienza, alla tecnologia e al design, e ripensare la cioccolateria e la pasticceria per come le conosciamo. Creare piacere non sarà sufficiente. Design, sostenibilità, accessibilità e imprenditorialità diventeranno parte delle ricerche degli chef per le delizie al cioccolato di domani. Vogliamo stimolarli ad aprire un nuovo accesso”.

Presso la sede di Selmi Chocolate Machinery avremo la possibilità di assistere alla competizione di professionisti che da due anni si stanno preparando per realizzare il loro sogno, partecipare alla finale mondiale del World Chocolate Masters: la bresciana Anna Gerasi, figlia d’arte a capo della storica pasticceria Piccinelli, il sorrentino Antonino Maresca, già pasticcere del ristorante stellato il Mosaico d’Ischia e oggi consulente in giro per il mondo, il veneto Attilio Rebeccani, con una lunga storia tra la pasticceria veneta e quella francese, il piemontese Diego Mascià, già campione italiano in pasticceria gelateria e cioccolateria nel 2014, il lombardo Filippo Valsecchi, anche lui figlio d’arte e vincitore di numerose competizioni nel mondo della pasticceria e cioccolateria, l’argentino naturalizzato italiano Matias Ortiz, chef pasticcere al Foyer della Scala di Milano, il lombardo Stefano Bernardi, pastry chef nei migliori resort in Sardegna.

https://www.worldchocolatemasters.com

Di Indira Fassioni