L’acqua minerale non è solo idratazione

È la

giornata mondiale che celebra uno dei cibi più amati da grandi e piccini

città di Amburgo

la fine del ‘800 e i primi del ‘900

Otto Kuasw

carne macinata schiacciata tra due fette di pane rotondo

, non tutti però sanno che il suo nome prende spunto dalla, dove trail cuocofriggendo una salsiccia appiattita la servì insieme ad un uovo all’occhio di bue. Fu così che nella città portuale e a bordo delle navi si iniziò a consumare quello che negli USA verrà successivamente definito “Hamburger Steak”, letteralmente “bistecca di Amburgo”, un piatto a base di

Questa nuova pietanza, una volta arrivata oltre oceano, ha poi subito una

infinita diversificazione di ricette

grazie ai rivenditori di strada

diffondersi velocemente

eterogeneo substrato popolare

, soprattutto, che hanno permesso all’“Hamburger Steak” dia macchia d’olio su un

Oggi l’hamburger è considerato

uno dei piatti nazionali degli USA

anche in Italia

cibo per gli occhi

panini in svariate versioni tra cui quella vegana

, maè diventato. Da Nord a Sud vengono propostiche attualmente è una delle più gettonate, oppure la versione preparata con l’avocado al posto del pane.

Anche gli ingredienti sono cambiati e le “burgerie” puntano all’utilizzo di materie prime d’eccellenza:

Chianina

Fassona

granchio

cervo

Wangyu

burger di rana fritta

street-food possa considerarsi gourmet

e persino; questo è il classico esempio di come lo

Anche

il pane racchiude il segreto

morbido e poco tostato

salse che dovrebbero essere tutte homemade

per la riuscita del burger perfetto: deve esseree dovrebbe essere preparato in casa; stesso discorso per le

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta; l’importante è orientarsi sempre su

carne selezionata

allevamenti certificati

panino da 108 euro

manzo wangyu

prosciutto di patanegra

tartufo bianco e maionese allo scalogno

aceto balsamico di Modena

proveniente da. Nel 2008 fu creato, pensate, unche conteneva ingredienti particolari come carne di, il tutto condito con

Di

Indira Fassioni