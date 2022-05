Quando il cibo fa notizia e quando la notizia parla di cibo: questa è il

mantra

Festival Internazionale del Giornalismo Alimentare

settima edizione

31 maggio e 1 giugno 2022

delche arriva alla suain programma il

Giorni interamente dedicati a una delle

comunicazioni più attuali e proficue

incontri, workshop, eventi off, showcooking e degustazioni guidate

, quella per il cibo, attraverso, sia per gli addetti ai lavori che per il grande pubblico.

Come in ogni edizione, anche quest’anno il Festival torinese

tratterà con premura i problemi e gli aspetti più delicati legati al mondo dell’informazione e della comunicazione

educazione alimentare

politiche del cibo

condizioni contrattuali e di lavoro dei giornalisti

di questo settore, come l', lee le

Esperti nazionali ed internazionali

aziende, istituzioni, blogger e giornalisti di settore

confronto tra le professioni

rapporti comunicativi e l’attenzione sulla qualità alimentare

si alterneranno alla voce di, contribuendo a promuovere il, incrementando così i

Scienza, salute, sicurezza, politica, economia, agricoltura e industria

moda, divertimento, lusso, turismo e spettacolo

innumerevoli aspetti

impegna ad unire

un racconto organico e diretto

l’importanza dell’educazione alimentare per ogni consumatore.

. Ma anche. Il cibo contiene in séche il Festival del Giornalismo Alimentare siper trarne, semplice ma attento, affinché si possa comprendere

I tre giorni nella splendida città della Mole diventano così

occasione di incontro e di dialogo

centro di cultura e di informazione

condizioni attuali del mondo della gastronomia

aggiornarsi sull’evoluzione del nostro rapporto col cibo

, per analizzare, come un vero e proprio, le

“Nel nostro lavoro ci capita, tutti i giorni, di affrontare tematiche alimentari e sempre più ci rendiamo conto di quanto sia necessario un confronto costante sulla qualità dell’informazione in un campo così delicato e così sentito dai cittadini – commentano gli organizzatori - Così, abbiamo pensato che forse non era il caso di continuare a parlarne solo tra di noi. Abbiamo pensato che fosse venuto il momento di chiamare a raccolta i colleghi giornalisti e comunicatori, invitarli a Torino per un appuntamento fisso. Così è nata l’idea del Festival: dal basso, dal lavoro, dalla passione, dal senso di responsabilità di chi fa informazione in un Paese che, sulla coscienza alimentare, poggia la sua identità e il suo riconoscimento in tutto il mondo.”

Di

Indira Fassioni