Chef Alessandro Ramella e Chef Nino Di Costanzo al Lido di Venezia: l'eccellenza nella città dei sogni

“E quando lasciamo Venezia scopriamo che i nostri orologi hanno problemi a tornare di nuovo al tempo reale” diceva il filosofo polacco Mieczysław Kozłowski. In effetti Venezia, una delle città d’arte più affascinanti del mondo, attrae da sempre turisti da tutto il globo immergendoli in un’atmosfera romantica e sospesa. A garantire una vacanza all’insegna della scoperta della Serenissima in tutte le sue forme è il pluripremiato

Hotel Excelsior Venice Lido Resort,

che riapre per la stagione con nuove mostre ed esperienze d’eccellenza.

La novità del 2022 è la

sinergia che la struttura ha creato con tutte le realtà culturali della città

. Il resort ospiterà una mostra fotografica intitolata “Three Minutes at the Excelsior” di Riccardo Ghilardi, noto fotografo di fama mondiale per Contour by Getty. Tre minuti come il tempo che hanno a disposizione i fotografi ritrattisti con una celebrità nel mezzo di un festival cinematografico come Venezia e in occasione di cerimonie di premiazione come gli Oscar.

Spazio anche al preziosissimo artigianato tradizionale veneziano dalla tradizione secolare, grazie alla collaborazione tra l’Hotel e gli artigiani locali, affinché gli ospiti possano sperimentare le tecniche e i processi utilizzati per realizzare gli eccellenti prodotti veneziani.

Non manca il legame con la Venice Fashion Week, grazie a una serie di eventi programmati nei mesi di giugno e luglio, tra i quali sfilate e incontri con stilisti affermati ed emergenti, come Martina Vidal e Luigi Bevilacqua.

Sarà

Alessandro Ramella

Executive Chef

Gualtiero Marchesi

cucina locale veneziana nei suoi menù, utilizzando i migliori ingredienti di provenienza locale.

il nuovo, Protégé del maestro dei maestri, ampiamente considerato il fondatore della nuova gastronomia italiana. Ramella proporrà la

La

proposta gastronomica

prosegue il suo impegno

cibo stellato Michelin dell’acclamato Chef Nino Di Costanzo

combinando i sapori unici della Campania con i prodotti locali e il pescato del giorno

dell’Hotel a 5 stellenella qualità grazie al, che creerà un menù degustazione diversificato,

La posizione strategica dell’hotel sull’isola lo rende il luogo perfetto per una vasta gamma di servizi e attività dedicati al benessere, tra i quali campi da tennis, una spaziosa palestra all’avanguardia, piscina, golf, un maneggio e piste ciclabili per andare in giro al Lido. E per gli ospiti che vorranno perfezionare le proprie abilità. Sono previsti incontri con celebri personalità dello sport come Lorenzo Minola per lo yoga, Karel Nováček per il tennis e Jury Chechi per il calisthenics.

Costruito nel 1907, l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia è una vera e propria eccellenza dell’hotellerie italiana ed europea, da cui sono passati personaggi illustri come Winston Churchill, segnando così la storia della città di Venezia e rappresentandola nella sua dinamica evoluzione.

www.hotelexcelsiorvenezia.com

Di

Indira Fassioni