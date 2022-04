Debutta a Milano Hekfan, ambasciata della cucina di Hong Kong in Italia

“Hong Kong, ovvero la Cina vista dal buco della serratura.” Così descritta dallo scrittore Ennio Flaiano, la megalopoli asiatica conquista l’Italia con le sue luci, il suo fermento culturale e il suo sapore. Grazie al ristorante

Hekfan

, che ha appena aperto i battenti in zona Brera (via Formentini), è possibile riscoprire i simboli, le tradizioni e i costumi hongkongesi, attraverso un intenso viaggio gastronomico.

Guidato dallo

Chef Kin Cheung

vera e propria ambasciata della cucina di Hong Kong in Italia

Hek significa “mangiare” e Fan sta per “cibo”

, uno dei maggiori interpreti della cucina orientale nel nostro Paese, il locale si afferma come una, portando la gioia del convivio già nel nome: in cinese

È il

menù Banquet

serie di 10 piatti

zuppa stile Duwn

cottura a sé dei singoli elementi

ciotola Zon

il punto forte del ristorante, unache guiderà i commensali verso la scoperta della cucina locale della splendida città. Uno di questi è la, realizzata secondo un complesso metodo di preparazione che prevede la(pollo, prosciutto, maiale, funghi) e poi la loro unione, seguita da diversi filtraggi per ottenere un brodo estremamente limpido. Per questo motivo è servita nella, che sul fondo riporta disegni o ideogrammi.

Oppure il

maiale Don Po

ultima fase della sua cottura direttamente al tavolo

“acceso” davanti ai commensali

, che completa l'. Per realizzarlo si utilizzano due calici di alcol, più un terzo che vieneper dare uno shock termico al piatto. La grappa di bambù usata per il flambage consente alla carne di assorbire la salsa e restare estremamente morbida. Il piatto combina la tradizione di Taiwan di cucinare usando due bicchieri di alcol in cottura e un terzo al tavolo, con quella cantonese di portare la ciotola (il clay pot) ad alta temperatura, così che la pietanza continui a cuocere fino al suo arrivo al tavolo.

Alla fine del pasto

zuppa dolce di fagioli rossi con petali di giglio

augurio di fortuna e successo economico,

, insieme a del tè bianco, utile per la digestione, è servita una, che al pari delle lenticchie nostrane, è considerato unmentre il fiore è simbolo di armonia e cooperazione.

Nel menù di Hekfan non mancano materie prime occidentali, come il

tartufo italiano

il foie gras francese

caviale russo

Il rispetto della tradizione culinaria

è un vero e proprio mantra per il team di Hekfan

, il, rispettando il criterio della stagionalità., intesa come strumento per far conoscere la straordinaria storia di Hong Kong,, grazie a cui è possibile accorciare i 9000 km di distanza che ci separano dalla megalopoli attraverso il sapore delle prelibate pietanze servite.

Di

Indira Fassioni