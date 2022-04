Torna Identità Golose, dal 21 al 23 aprile a Milano

Torna

Congresso Internazionale di Cucina d'Autore, da giovedì 21 a sabato 23 aprile 2022 al Mi.Co. Milano Congressi

Giovedì 21 aprile

Durante la prima giornata, dopo un'introduzione a cura di

Davide Rampello

Federico Quaranta

Eneko Atza

Nicola Perullo

Pietro Leemann

Leopoldo Gasbarro

Marco Bizzarri

, regista e direttore artistico, saliranno sul palco, conduttore radiofonico e televisivo,, chef del ristorante Azurmendi nei Paesi Baschi,, filosofo e professore ordinario di Estetica e Prorettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con, chef del Joia di Milano,, Direttore di Wall Street Italia e, presidente e CEO di Gucci.

Venerdì 22 aprile

Dalla Spagna sono attesi

Jorge Martín

Massimiliano Delle Vedove

Carlo Cracco

Antonia Klugmann

Corrado Assenza

Moreno Cedroni

Carlo Sebastiani

Domingo Schingaro

Paolo Brunelli

Matteo Casone

Alain Ducasse

Victor Lugger

Alberto Suardi

Andrea de Michele

Matteo Metullio

Davide De Pra

, del Gruppo Dani Garcia, e, alla guida di Smoked Bar a Madrid, recentemente premiato con Due Stelle Michelin. Protagonisti sul palco anche alcuni fra i più noti chef italiani:insieme a(Da Sebastiani - Ortezzano),che dialogherà con lo Chef De Caves di Veuve Clicquot Didier Mariotti,, quest'ultimo scelto daper guidare La Glace Alain Ducasse, prima gelateria a Parigi firmata dal grande imprenditore francese,, co-founder della catena Big Mamma, insieme ad, executive chef del gruppo, e, pizza executive chef; a concludere la giornata, recentemente premiati come migliori chef dalla Guida Identità Golose 2022.

Torneranno infine, per il secondo anno,

Agostino Perrone

Giorgio Bargiani

, maestri del bere miscelato al The Connaught di Londra, che si è confermato anche nel 2021 Miglior Bar al mondo per The World's 50 Best Bars.

Sabato 23 aprile

Gran finale con chef del calibro di

Massimo Bottura

Niko Romito

Riccardo Camanini

Enrico Bartolini

Matias Perdomo

Cristino Tomei

Richard Abou Zhaki

Pierpaolo Ferracuti

Virgilio Martinez

Pia León

, mentre la componente internazionale sarà ben rappresentata da un folto gruppo di relatori provenienti da diverse parti del mondo. Dal Perù c’è grande attesa per gli Chef, coppia nel lavoro e nella vita che a Lima guida Central e Kjolle (dove la León ha ottenuto il premio Miglior Chef Donna 2021 per la classifica 50 Best).

Dalla Spagna

Dabiz Muñoz

Eneko Atxa

Matteo Manzini

Massimiliano Delle Vedove

Simone Caporale

Joxe Mari Aizega

Søren Ledet

, chef Tre Stelle Michelin del DiverXo a Madrid,, rispettivamente chef patron ed executive chef del ristorante Azurmendi in Biscaglia,, alla guida di Smoked Room a Madrid, il comasco, bartender al Sips di Barcellona, e, general manager del Basque Culinary Center, mentre dalla Danimarca giungerà, general manager e co-proprietario del tristellato Geranium a Copenaghen.

Non mancheranno alcuni fuoriclasse che rappresentano all'estero l'eccellenza italiana:

Michele Casadei Massari

, chef e imprenditore di Lucciola che dal 2009 vive e lavora a New York dove è oggi uno degli executive chef più ricercati.

Spazio anche al mondo dell'ospitalità con gli interventi di

Salvatore Pagano

Alcide Leali

, General Manager del Savoy Beach Hotel di Paestum, e, CEO del gruppo Lefay Resort & Residences.

Il panel “Il futuro è loro”

Nel corso della 17° edizione del Congresso non mancheranno novità e assolute anteprime. Tra queste, il debutto del panel "

Il futuro è loro

18 giovani toque italiani e internazionali

", interamente dedicato ai giovani su cui Identità Golose ha deciso di scommettere: per due giorni consecutivi, si alterneranno sul palco

Giovedì 21, "Il futuro è loro" si aprirà con la masterclass di

Benedetto Rullo

Lorenzo Stefanini

Stefano Terigi

Izzo, Emanuele

Valerio e Maicol

Antonio Ziantoni

, alla guida del Giglio a Lucca; a seguire i tre fratelli, che conducono l'insegna familiare a Castellammare di Stabia, Piazzetta Milù. Toccherà poi ad, chef patron del ristorante Zia a Roma.





Nel pomeriggio salirà sul palco

Zineb Hattab

Pierluigi Fais

Christian Mandura

, che dal mondo informatico è arrivata a quello della cucina d'autore e oggi è alla guida del ristorante vegano Kle a Zurigo; a seguire, chef di Josto a Cagliari. In chiusura,di Unforgettable, recentemente premiato con la stella Michelin.

Venerdì 22 aprile, la sessione "Il Futuro è loro" sarà aperta da

Alessandro e Filippo Billi

Antonio Biafora

Fatih Tutak

, gemelli alla guida, rispettivamente in cucina e in sala, di Osteria Billis a Tortona, seguiti da, chef di Hyle a San Giovanni in Fiore. Concluderà gli interventi del mattinodel Turk di Istanbul, stella nascente della cucina turca.





Nel pomeriggio, sarà protagonista la cinese

Xinge Liu

Lapo

Valerio Serino

Lucia De Luca

Himanshu Saini

che gestisce a Firenze, insieme al marito, Il Gusto Dim Sum, espressione della cucina cinese che evolve in maniera informale e raffinata attraverso contaminazioni toscane e italiane. Da Copenhagen arriveranno i romani, che in Danimarca si fanno apprezzare per la loro cucina a scarto zero al ristorante Terra. In chiusura salirà sul palcodel Trésind Studio a Dubai, chef originario di New Delhi straordinario interprete della cucina indiana, che con il suo intervento arricchirà la panoramica internazionale sulle nuove promesse della cucina d'autore.

Il programma completo è su https://www.identitagolose.it

Giorgia Brandolese

Indira Fassioni