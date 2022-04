La “Cocktail Culture” italiana

Stilla

Cocktail Culture Italiana

, il Bar del Four Seasons Hotel Milano, celebra la “” con due appuntamenti dedicati ad alcune stelle della Mixology.







Luca Angeli

icone del mondo della Mixology

creare con loro nuove miscele

, Bar Manager di Stilla, è pronto ad accogliere nel Bar dello storico rinnovato indirizzo di Milano, alcune, per celebrarli e







Il 13 aprile e l’11 maggio, dalle 18:00 alle 22.00

Benjamin Cavagna

Matteo di Ienno

, Luca è pronto a condividere Stilla condello Speakeasy 1930 di Milano per “Aperitivo all’Italiana” e conde Il Locale di Firenze, per “Tequila di Mayo”.





Ad ogni appuntamento i clienti potranno conoscerli, dialogare con loro e vederli all'opera, prima di sorseggiare i loro iconici cocktail e perché no, nuove sorprese dedicate alle diverse serate.





“L'Italia non solo ha una forte tradizione nella Mixology, ma è anche conosciuta nel mondo per alcune iconiche creazioni di miscele - inoltre molte delle stelle internazionali del bar tending sono italiane! Vogliamo celebrare questa eccellenza del nostro paese dedicando degli appuntamenti a figure di spicco della Mixology, tutte italiane e note per le loro innovazioni.” - Afferma Luca Angeli, Bar Manager, Four Seasons Hotel Milano.





13 Aprile 2022

“

APERITIVO ALL’ITALIANA

In collaborazione con Italicus

Benjamin Cavagna

Bar Manager 1930 Cocktail Bar, Milano



Per una serata dedicata all’aperitivo all’italiana, Four Seasons Hotel Milano invita Benjamin Cavagna, Bar Manager dello Speakeasy più famoso di Milano: il 1930, che appartiene al gruppo Farmily. Cavagna proviene da Lumezzane in provincia di Brescia e lavora al 1930 dal 2014.

Il suo interesse per il mondo degli spirits nasce durante gli anni dell'università e mentre studia filosofia inizia anche a lavorare come bartender, diventando sempre più appassionato di questo mondo ricco di ispirazioni. Benjamin ama sperimentare nel laboratorio nuove tecniche e gusti da proporre. Nel 2019 il 1930 Cocktail Bar guadagna il 44esimo posto nella classifica dei The World’s 50 Best Bars, salendo al 25esimo posto nel 2020 e raggiungendo il 20esimo posto nel 2021.



Signature Cocktail: Via Fusetti Everywhere

Bitter Fusetti

Italicus

Melone estratto

Vino di Tamarillo e Fragole





11 Maggio 2022

“

TEQUILA DI MAYO

In collaborazione con Altos Tequila



Matteo Di Ienno

Bar Manager IL LOCALE, Firenze



Per chiudere la serie di Guest Bartending, il Four Seasons Hotel Milano ospiterà Matteo Di Ienno, Bar Manager de “Il Locale” a Firenze per una serata dedicata alla tequila come ingrediente principale del cocktail. Cresciuto come barista nel bar di famiglia a Firenze, da giovanissimo Di Ienno parte per l’estero per coltivare la propria passione per l'industria dell'ospitalità.

Nel 2007 lavora al Donovan Hotel di Londra per un anno, per poi tornare in Italia per tre anni, durante i quali lavorerà in due delle strutture alberghiere più prestigiose del paese: l'Hotel Cristallo di Cortina d'Ampezzo ed il Four Seasons Hotel di Firenze. Nel 2012 è la volta di New York, come bar supervisor al “Bar Pepolino” di Manhattan per poi tornare a Londra per due anni, prima come barman del club privato “5 Hertford Street” e poi alla “Punch Room” dell'Edition Hotel.

Tornato a Firenze nel 2015, ricopre il ruolo di Bar Manager de “Il Locale”, cocktail bar di riferimento in Italia e nel mondo (51esimo nella celebre classifica di World's 50 Best Bars).



Signature Cocktail: Purple Diablo

Tequila altos reposado

Succo di carota viola acido

Sciroppo di Agave

Albume

Top ginger beer



Immancabili, per ogni appuntamento, le tapas che l'Executive Chef Fabrizio Borracino preparerà, ispirandosi al tema della serata.

https://www.fourseasons.com/it/milan/dining/lounges/stilla

Giorgia Brandolese

A cura di

Indira Fassioni