“Steakhouse e Macellerie d'Italia”: la prima guida dedicata

S’intitola “

Steakhouse e Macellerie d’Italia

appassionati di carni e braci

nessuno, fino ad oggi

indirizzi "di carne" dello stivale

” per tutti gli. Una novità assoluta per il panorama editoriale italiano, poiché, aveva dedicato pagine e pagine solo e soltanto ai migliori

Trecentocinquanta pagine utili a raccontare oltre

400 realtà

prima guida italiana

settore della gastronomia

da Nord a Sud, isole comprese

racconta storiche conferme

scovare novità emergenti

tutte le province italiane

carnivore sparse per tutta la penisola: è ladedicata a questo. Un lavoro chee va a. Nella guida sono presenti

La pubblicazione di questo lavoro è una grande novità: a curare il progetto è

Michele Ruschioni

, giornalista e youtuber romano, fondatore di Braciamiancora, network editoriale dedicato al mondo della carne.

“In Italia esistono guide gastronomiche di ogni genere, dal sushi alla pizza, passando per il pianeta gourmet, mancava un lavoro che si concentrasse sulle macellerie e le steakhouse”, spiega Ruschioni che ha fondato Braciamiancora nel 2016 con lo scopo di raccontare il pianeta carne. “L’idea di pubblicare un lavoro del genere nasce dalle continue richieste dei nostri follower e da una carenza generale sull’argomento. Insomma, ci siamo trovati di fronte ad un vuoto editoriale che abbiamo deciso di colmare”.

La guida è acquistabile online sulle piattaforme di e-commerce, una decisione che Ruschioni spiega in modo puntuale: “Oggi l’editoria vive una fase di transazione e cambiamento storico, nel nostro caso è stato automatico bypassare le case editrici classiche perché essendo nati sui social abbiamo un pubblico fidelizzato e fedele e tramite i nostri canali siamo in grado di comunicare loro l’avvenuta pubblicazione di questo lavoro non dovendo per forza arrivare in libreria. Sono molti gli youtuber o gli influencer che preferiscono pubblicare libri in questo modo”.

Giorgia Brandolese

A cura di

Indira Fassioni