Vicenza, mamma 21enne uccisa con un colpo di pistola in faccia: sospettato un amico di professione guardia giurata

Una 21enne mamma di una bimba di due anni, Alessandra Zorzin , è stata uccisa con un colpo di pistola in pieno volto nella sua abitazione a Valdimolino , una frazione di Montecchio Maggiore . A far scattare l'allarme è stato il marito, allertato dai vicini, che ha scoperto il cadavere. Testimoni hanno dato indicazioni precise su chi potesse essere l'omicida. Questo è il secondo femminicidio in cinque giorni, dopo quello di Noventa Vicentina .

Sospetti su un amico 40enne - Sono stati i vicini di casa a dare molti elementi agli investigatori. Alessandra Zorzin conosceva l'uomo che l'ha poi uccisa, è stata lei a farlo entrare in casa. Il killer, secondo quanto trapelato da fonti investigative, è un 40enne che ha una pistola per ragioni di lavoro (l'ipotesi è che sia una guardia giurata) e risiede nel Padovano. La stessa persona che più e più volte era stata vista entrare in casa. All'improvviso tra i due scoppia un litigio, i vicini sentono prima delle urla e poi un rumore secco che li insospettisce. Mentre l'uomo si allontana sulla sua auto (una Lancia Y nera), si tenta più volte di suonare il campanello. Ma Alessandra non risponde. A quel punto i vicini si decidono a chiamare il marito, che sta pranzando a casa dei genitori, e che si precipita, chiavi in mano, nell'abitazione. E' lui a trovare la moglie distesa sul letto, ormai morta.

Sui social la vita felice con la sua bimba - La vittima, di professione parrucchiera, viveva con il marito nella località vicentina da un anno e mezzo. Alessandra "Ale" Zorzin adorava la sua bambina di due anni e ne postava ogni giorno foto diverse. E' quanto rivela il suo profilo Facebook che si apre, in copertina, aggiornata solo tre giorni fa, proprio con la foto della figlioletta. Una bimba bellissima, bionda e sorridente che la nonna chiama affettuosamente "la mia piccola donna". Solo una immagine recente ritrae assieme madre e figlia: Alessandra è al volante della sua auto e la figlia è seduta sul seggiolino nella parte posteriore della vettura.