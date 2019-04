Venezia, tenta di passare con barca sotto ponte: muore schiacciata

Una donna è morta in un incidente in barca a Jesolo, nel Veneziano, nel tentativo di passare sotto un ponte troppo basso per la sua imbarcazione. La donna, notando all'ultimo momento che la sua barca non sarebbe riuscita a passare, ha tentato di fermarla appoggiando le mani sul ponte, ma così facendo sarebbe rimasta schiacciata. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118.