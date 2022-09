Vaticano, Papa Francesco partito verso il Kazakistan

Destinazione Nur-Sultan. Nella capitale del Kazakistan il Santo Padre parteciperà per la prima volta al VII Congresso dei leader religiosi per promuovere una convivenza pacifica tra popoli e religioni differenti. Si tratta del 38esimo viaggio apostolico di Papa Francesco.

"Nel momento in cui mi accingo a lasciare il suolo d'Italia per compiere un viaggio apostolico in Kazakhstan per prendere parte al Congresso dei Leader delle religioni mondiali e incontrare la popolazione e la comunità cattolica, desidero rivolgere a Lei signor Presidente e a tutti gli italiani il mio cordiale saluto, che accompagno con auspici di serenità e di concordia, unito alla preghiera a Dio per il bene e il progresso di tutta la Nazione", afferma papa Francesco nel telegramma di saluto inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento della partenza.