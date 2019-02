Turismo, nel 2017 più visitatori stranieri che italiani

Nel 2017, per la prima volta, in Italia le presenze di turisti venuti dall'estero hanno superato quelle degli italiani. Il 22esimo Rapporto sul turismo italiano evidenzia che la componente internazionale (210.658.786) ha superato quella nazionale (209.970.369). Curato dall'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche, il rapporto mostra un comparto in salute con il +5.3% degli arrivi nel 2017.