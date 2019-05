Siena, si ribalta un bus turistico: almeno un morto e diversi feriti

Un bus turistico, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze. Al momento risulta una persona morta, probabilmente una donna, e diversi feriti. Lo comunica l'Anas, sottolineando che il tratto è chiuso in direzione Siena. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e il personale Anas.