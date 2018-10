Ponti a rischio in Sardegna, il ministero delle Infrastrutture ai Comuni: "Pensateci voi"

Dopo il crollo del ponte di Genova partì il censimento dei viadotti a rischio sul territorio nazionale, su richiesta del ministero delle Infrastrutture e dei Tasporti. All'appello, entro il 30 agosto, risposero anche i Comuni della Sardegna, che da Roma hanno ricevuto la seguente risposta, come riporta La Nuova Sardegna: "L'elenco fornito finirà in una banca dati nazionale, nel frattempo adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle infrastrutture e delle persone". In due parole: "Pensateci voi". La protesta dell'Anci Sardegna: "Verso noi sindaci 'macelleria istituzionale'".