Cagliari, aggredito fuori da una discoteca: 18enne in fin di vita

Uno studente di 18 anni è stato ricoverato in ospedale a Cagliari, in prognosi riservata e in pericolo di vita, dopo che, nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio di una discoteca, è stato colpito con un pugno al volto da un pregiudicato di 30 anni, sorvegliato speciale. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.