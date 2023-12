Saman Abbas, il padre: "Non ho mai picchiato mia figlia e non l'ho uccisa | Nozze combinate? Falso, era contenta"

Shabbar Abbas , padre della 18enne di origine pachistana Saman , ha negato di aver ucciso la figlia, rilasciando dichiarazioni spontanee nell'aula della Corte di Assise di Reggio Emilia. "Non è vero che sono andato a casa di Saqib (il fidanzato di Saman, ndr) a minacciare. E' falso, come quelli che dicono: 'Ha ammazzato la figlia ed è scappato via'", ha dichiarato, parlando in italiano stentato. L'uomo ha negato anche di aver organizzato un matrimonio combinato per Saman, che sparì da Novellara nella primavera del 2021 e fu trovata morta nel novembre del 2022 .

Tgcom24

"Non ho mai picchiato mia figlia" "Anche io voglio liberarmi di tanti mesi di peso. Figlia mia morta, mia famiglia finita per me. Io dico tutta la verità. Saman stava sempre chiusa? No, andava per Novellara", ha affermato, continuando a ribattere a quelle che per lui sono falsità. "Ho sentito mio figlio dire che ho tirato fuori un coltello, che lo picchiavo. Signori giudici, nella mia vita non ho mai picchiato nessuno. Non ho mai picchiato mia figlia o figlio o qualcun altro. Ho sentito tante parole false che mi fanno sentire molto male".

In lacrime dice: "Era il mio cuore, non l'ho uccisa" "Mai nella vita mia ho pensato di uccidere mia figlia. Neanche gli animali fanno queste cose. Signori giudici non ho mai pensato queste cose", ha detto Shabbar Abbas, scoppiando a piangere. "Era mio cuore, mio sangue, ho portato qua il mio cuore e il mio sangue. Non ammazzo figli, non sono un animale. Neanche da pensare", ha aggiunto. "Non è vero che sono persona ricca, non è vero che sono una persona mafiosa. Non è vero che ho ammazzato una persona qua, una in Pakistan".

"Anche lei era contenta di sposare il cugino" "Ho sentito parlare di un matrimonio combinato, anche questo non è vero. Lei era contenta di sposare il cugino", ha dichiarato ancora il padre di Saman, imputato - insieme ad altri quattro parenti - nel processo per omicidio della figlia, parlando delle nozze con un parente in Pakistan che per l'accusa sarebbe stato combinato dalla famiglia.

"Saman era intelligente, ma diceva bugie" "Saman -ha proseguito - era molto intelligente, forte, poi diceva anche bugie. Mia figlia ha detto bugie. Anche questo mi fa male. Signori giudici, i genitori mai pensano male per i figli, anche io non ho mai pensato il male per mia figlia. Sempre le volevo bene, sempre ho lavorato in campagna, sotto le serre, mai sono andato a rubare".