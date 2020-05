Torino, picchiano e rapinano un giovane su richiesta dell'ex fidanzata: presi

I carabinieri di Torino hanno arrestato tre 19enni e denunciato un 17enne per rapina aggravata in concorso: i quattro hanno compiuto una spedizione punitiva a casa di un giovane su richiesta della sua ex fidanzatina, anche lei denunciata. Dopo aver puntato una forbice alla gola del ragazzo, i quattro l'avevano picchiato facendosi consegnare alcuni indumenti e oggetti presenti in casa.