Brescia, organizzano spedizioni punitive in chat:14 giovani nei guai

Organizzavano spedizioni punitive in chat per poi entrare in azione nella vita reale. Nei guai sono finiti 14 giovani del Bresciano, destinatari di altrettante misure cautelari. I presunti aggressori hanno tra i 15 e i 19 anni e sarebbero i responsabili di diversi episodi, tra cui una rapina pluriaggravata avvenuta a giugno a Desenzano del Garda nei confronti di un gruppo di sette coetanei.