Torino, docente malata di tumore licenziata: Anna Vitiello ottiene Tfr e gli stipendi arretrati 

Ha perso il lavoro e da mesi non percepisce lo stipendio. Anna Vitiello è un'insegnante di educazione fisica, ha 55 anni ed è ricoverata in un hospice perché il tumore che l’ha colpita è in stato avanzato. Dopo il licenziamento per inabilità nella scuola a Torino dove insegnava, la 55enne si trova priva di risorse su cui fare affidamento. Non perde il sorriso, nonostante la malattia non le lasci molte speranze di sopravvivenza, e a "Le Iene" racconta la sua storia: "Mi stanno togliendo la dignità".

Obbligata a camminare col carrellino e sedia a rotelle, Anna Vitiello attende da cinque mesi tre mensilità di stipendio arretrate, tredicesima e Tfr dopo essere stata licenziata senza preavviso. Originaria di Torre del Greco (NA), da dieci anni vive in Piemonte dove esercitava la professione di insegnante, ma adesso si trova priva di risorse economiche. "Sono piena di debiti e non so più come andare avanti", racconta alle telecamere del programma di Italia 1. "L’INPS doveva evadere la pensione entro 85 giorni che ormai sono passati. Nonostante i solleciti non ho ricevuto risposta", racconta Anna.

Dopo che la storia della 55enne è rimbalzata sui media nazionali, la donna è riuscita a ottenere dall'INPS Tfr e pensione. "Curioso che il caso sia stato risolto solo dopo che i media si sono interessati alla questione", dichiara l'inviato del programma Matteo Viviani al telefono con la segreteria della direzione INPS di Torino. La 55enne avrebbe diritto ancora ai tre mesi di stipendio arretrati. "Ho scritto una email alla preside che non mi ha mai risposto. Sembra che sto chiedendo l'elemosina in giro", denuncia Anna. La scuola non avrebbe prodotto un documento utile al pagamento da parte del Ministero.

"Le Iene", allora, provano a rintracciare la preside del liceo che prima dichiara di non conoscere l’insegnatane e neppure la sua condizione, ma poi si contraddice ammettendo di aver ricevuto alcune email dalla donna. Solo dopo aver parlato con la preside e sollecitato il ministero dell'Istruzione, la scuola ha prodotto il documento utile al pagamento delle mensilità arretrate e l'ex insegnante riceverà presto quello che le spetta. "Non mi sembra vero, sono felice. Grazie", dichiara in lacrime Anna dopo aver ricevuto la notizia da Matteo Viviani.