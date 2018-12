"Mentre la coda del corteo non ha ancora lasciato piazza Statuto, possiamo già dire che siamo 70mila e faremo i conti finali in piazza Castello. Una marea No Tav". Lo afferma una nota dei No Tav . A migliaia gli attivisti si sono radunati per manifestare contro la linea ad alta velocità Torino-Lione. In strada molte bandiere del movimento, dei sindacati di base, dei partiti di estrema sinistra e degli antagonisti.

"Qui non c'è la 'ndrangheta" e "siamo una marea", affermano i No Tav che sfilano in corteo a Torino per protestare contro l'Alta Velocità Torino-Lione. In migliaia si sono radunati per marciare nella città sabauda: in strada molte bandiere del movimento, dei sindacati di base, dei partiti di estrema sinistra. Partecipano alla dimostrazione anche esponenti dei centri sociali antagonisti torinesi.

"Qui non c'è la 'ndrangheta", aggiungono i manifestanti calcando il leitmotiv di Salvini per la sua manifestazione a piazza del Popolo e in riferimento all'inchiesta del procuratore di Reggio Calabria Federico Calfiero De Raho sulle infiltrazioni della malavita nei lavori per il "Terzo valico" e sulle intercettazioni registrate in cui dalla cosca Raso-Gullace-Albanese nel 2016 sarebbe partito l'ordine di organizzare manifestazioni "Sì Tav".



"E' il più grande corteo No Tav di sempre", sostengono inoltre gli oppositori alla Torino-Lione su notav.info, il sito internet di riferimento del movimento che si oppone alla nuova linea ferroviaria. "La valle invade Torino che si tinge dei colori notav. Lo slogan è chiaro, c'eravamo, ci siamo e ci saremo sempre. L'idea di futuro di una cricca di industriali alla canna del gas non rappresenta la Val Susa, non rappresenta Torino e non rappresenta questo Paese - scrivono ancora i No Tav -. Messa in sicurezza dei territori, investimenti nella scuola e nella sanità, tutela dell'ambiente queste sono le priorità che si leggono sui cartelloni e gli striscioni. Un diverso modo di vivere insieme e di immaginarsi un futuro radicalmente diverso dal disastro economico, etico ed ecologico degli ultimi trent'anni".



Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha commentato positivamente la manifestazione, ribadendo la propria contrarietà all'opera: "Le persone vogliono ribadire che un futuro disegnato su un modello di sviluppo alternativo, sostenibile e collettivo è possibile. E che non può essere rappresentato dalla linea Torino-Lione". Appendino ha poi definito la Tav "una grande opera che rappresenta un modello di sviluppo del passato a fronte di un mondo che sta cambiando molto velocemente con prospettive inedite".