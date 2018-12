"Lui non ci sarà", Salvini elenca i nemici assenti alla manifestazione della Lega e la Rete lo deride: la Isoardi nemmeno

Da Oliviero Toscani all'ex ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, passando per Fabio Fazio, il rapper Gemitaiz. E' solo l'ultima lista dei nemici arruolati a "non testimonial" da Matteo Salvini per la manifestazione nazionale della Lega che si terrà l'8 dicembre. Una scelta comunicativa, pubblicizzata attraverso i canali ufficiali del Carroccio con immagini degli “avversari”, politici ma non solo, che sta facendo molto discutere. Gli ultimi nemici “scritturati” per lo spot sono i contestatori anti-salviniani sardi che intonano “Bella Ciao”. Lo ha scritto lo stesso ministro dell'Interno su Twitter, postando un video.