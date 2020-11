Parla Martina, la 26enne milanese malata di tumore: "Ho fatto la voce grossa per tutti"

"Ho fatto la voce grossa per tutti i malati oncologici". Sono le parole di Martina, la 26enne milanese malata di tumore che che non poteva operarsi a causa dell'emergenza Covid negli ospedali lombardi e che ora grazie al suo appello lanciato sui social riuscirà a sottoporsi a un intervento a Napoli.

La giovane ha parlato della sua storia a "Pomeriggio Cinque": "Ci tengo a precisare che se un solo operatore sanitario si sia sentito offeso dalle mie dichiarazioni, chiedo scusa - spiega - la mia denuncia voleva essere anche per i poveri medici che oltre a salvarci la vita devono pensare anche a trovare le soluzioni per operarci. Ho anche un altro grosso caso in famiglia, una persona vicina a me ha un tumore alla tiroide ed è stata messa in lista d'attesa perché hanno sospeso l'attività chirurgica".