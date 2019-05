Allarme morbillo a Milano, è record di contagi tra giovani e adulti

In meno di cinque mesi si contano già 139 casi di morbillo nell'Ats di Milano, contro i 115 di tutto il 2018, anno considerato "tranquillo" dagli esperti che si aspettavano un ritorno del virus, ma non così in fretta. E se è vero che i più colpiti sono i giovani e gli adulti (quasi il 70 per cento dei malati ha tra i 15 e i 39 anni), i medici sono preoccupati per le fasce deboli: neonati, anziani, immunodepressi.