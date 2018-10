Ponte Genova, gli sfollati: "Meglio far ricostruire ad Autostrade"

Gli sfollati di Genova contestano il "no" del governo alla ricostruzione del ponte Morandi da parte di Autostrade per l'Italia. E spiegano, per bocca del portavoce del Comitato di via Porro, Franco Ravera, che coinvolgerla "sarebbe stato meglio". Secondo Ravera, infatti, lo "scontro ideologico a Roma si ripercuote su Genova" e nel decreto per gli sfollati non ci sono sicurezze: rischiamo di star fuori casa per anni".