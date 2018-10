Ponte Genova, Bucci: "Autostrade in campo per tante altre cose"

Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, tiene aperta una porta ad Autostrade per l'Italia. E, commentando l'emendamento al dl Genova che potrebbe far rientrare in gioco la società, spiega che "tutti quanti tornano in campo: non solo Aspi, che è fuori dalla ricostruzione ma non per la demolizione. Ci sono tante altre cose come per esempio la rimozione dei detriti". Per la ricostruzione, invece, "noi inviteremo il mercato".