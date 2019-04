Ponte Genova, anche il Comune si costituirà parte civile

Anche il Comune di Genova si costituirà parte civile nel processo per il crollo del ponte Morandi, "non solo per i danni diretti e per le spese extra che non saranno coperte ma anche per i danni di immagine del capoluogo ligure in una fase cruciale per il rilancio dell'impresa e del turismo". Lo ha detto l'assessore al Bilancio e patrimonio del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, durante una commissione consiliare.