Crollo ponte, a Genova prima manifestazione di protesta

E' stata fissata per lunedì 8 ottobre la prima manifestazione di protesta della città di Genova dopo il crollo del ponte Morandi. "Oltre il ponte c'è la Valpolcevera che manifesta per la riapertura delle strade di sponda, per difendere i posti di lavoro e per tutelare il diritto alla salute", spiegano gli organizzatori. Il corteo interesserà il centro della città con destinazione finale i palazzi della Regione e della Prefettura.