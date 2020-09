Coronavirus, mascherina obbligatoria nel centro storico di Genova

La Regione Liguria ha emanato un'ordinanza per garantire il distanziamento nel centro storico di Genova, a seguito dell'aumento dei casi di coronavirus. Allo scopo di tutelare soprattutto la città vecchia di Genova, le autorità hanno disposto una serie di misure prudenziali che entrano in vigore da subito fino alla revoca. E' previsto l'obbligo di mascherina anche in luoghi aperti al pubblico per tutte le 24 ore nelle vie a ridosso del porto.