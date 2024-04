Roma, dal 1° luglio il prezzo del biglietto di metro e bus passa da 1,50 a 2 euro

Il piano economico

Come scrive il Messaggero, la traccia scritta degli aumenti si trova nel Piano Economico Finanziario di Cotral, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione il 25 marzo: "Per i titoli di viaggio Cotral è stata ipotizzata una manovra tariffaria analoga a quanto previsto per Metrebus Lazio, con incremento a partire dal 1° luglio 2024". E la tabella indica i nuovi costi. Per il Metrebus Roma, come detto, il Bit passa da 1,5 a 2 euro.





Aumentano anche i costi del biglietto giornaliero da 24 ore (da 7 a 9,30 euro), quello valido due giorni (da 12,5 a 16,7 euro), da 72 ore (da 18 a 24 euro) e quello settimanale (da 24 a 32 euro). Restano invariati gli abbonamenti: mensile ordinario (35 euro), impersonale (53 euro), disoccupati (16 euro). Scende di 10 euro l'abbonamento Metrebus Roma annuale ordinario (da 250 a 240 euro) e di circa 4 euro quello agevolato (da 114 a 110). Leggero aumento (da 91 a 103 euro) per l'agevolato Roma Capitale.