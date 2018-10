Maltempo, forti piogge e grandine su Roma: soccorsi automobilisti

Nella serata di domenica forti piogge, seguite a violente grandinate, hanno colpito la città di Roma. Numerosi gli interventi della polizia locale per i disagi legati al maltempo: i vigili hanno dovuto soccorrere alcuni conducenti rimasti bloccati dentro le proprie auto, andate in avaria a causa dell'acqua alta che ha invaso le strade e che in alcuni punti ha raggiunto oltre il mezzo metro.