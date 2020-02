Garantì pax mafiosa a Ostia: avvocatessa romana ai domiciliari

Assieme a Salvatore Casamonica e a Fabrizio "Diabolik" Piscitelli (ultrà laziale poi ucciso a Roma) fece da garante per mantenere una "pax mafiosa" scongiurando una guerra tra clan a Ostia: con questa accusa l'avvocatessa romana Lucia Gargano è finita ai domiciliari. L'ordinanza di custodia cautelare riguarda anche Salvatore Casamonica, già in carcere al 41 bis. Entrambi sono indagati per concorso esterno in associazione mafiosa.