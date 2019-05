Bimba morta ad Amatrice, il padre ritrova la medaglietta: "Grazie a tutti"

"Volevo dire alle quasi 50.000 persone che hanno condiviso il mio post della medaglietta con il volto di mia figlia Giulia che è stata ritrovata. Grazie a tutti di vero CUORE per tutta la vostra solidarietà. Sono veramente Felice". Queste le poche ma emozionanti parole che Fabio Rinaldo ha scritto per annunciare il ritrovamento del suo gioiello. Probabilmente era stato perso nei pressi del cimitero dove l'uomo spesso va per rendere omaggio alla sua bambina.



La storia della piccola Giulia Rinaldo aveva commosso tutt'Italia - La bimba di 8 anni dormiva insieme alla sorella Giorgia, di 6 anni, quando il sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016, ha sepolto le due sotto le macerie. Giulia era riuscita a salvare la sorellina più piccola facendole da scudo. Il suo corpicino fu trovato per primo dai soccorritori il 24 agosto 2016, sotto il quale c'era quello di Giorgia.