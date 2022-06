Incidente Bochicchio, dal test del Dna la conferma sull'identità del corpo carbonizzato: è del broker dei vip

Sulla vicenda i pm hanno avviato un procedimento in cui si ipotizza il reato d'istigazione al suicidio, una fattispecie scelta per potere svolgere tutti le perizie necessarie, a cominciare dall'autopsia.

Il giallo sulla morte -

Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi: dal sabotaggio della moto del broker prima dello schianto sulla Salaria al suicidio di Bochicchio, che aveva promesso di rimborsare tutti i clienti vip che lo avevano portato in tribunale con l'accusa di averli raggirati. Sarà adesso l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Al momento la pista più accreditata resta quella di un malore durante la guida.