Traffico documenti falsi dall'Ucraina, perquisizioni in tutta Italia

lapresse

La polizia di Trieste ha scoperto un traffico internazionale di patenti, certificati di abilitazione alla guida, documenti di identità e diplomi falsi prodotti in Ucraina ma in apparenza rilasciati dalle autorità polacche. Gli agenti della Squadra mobile della questura triestina e quelli di altre 40 località hanno effettuato 92 perquisizioni e sequestri in tutta Italia.