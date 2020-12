Covid, in 15 Regioni superato limite di sicurezza delle terapie intensive

LaPresse

In 15 Regioni è stato superato il limite di sicurezza del 30% dei posti di terapia intensiva utilizzati per l'emergenza Covid. E' l'allarme lanciato da uno studio del sindacato medico Anaao Assomed, in cui si sottolinea inoltre la carenza di personale specialista in anestesia e rianimazione. Da almeno 4 anni i bandi di concorso vanno semideserti e per il funzionamento dei posti, vecchi e nuovi, di terapia intensiva mancano ben 3.101 anestesisti.