Cosenza, insegnante scrive con penna su fronte studente: condannata

Un'insegnante di lingua inglese, in servizio in una scuola media dell'hinterland cosentino, è stata condannata in primo grado per aver scritto con la penna biro sulla fronte di un alunno la parola corretta da utilizzare. La donna è stata ritenuta colpevole di abuso dei mezzi di correzione e condannata a due mesi di reclusione (pena sospesa), oltre alle spese processuali e alla liquidazione dei danni in favore della parte civile.