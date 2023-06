Bimbo di 5 anni morto in incidente Roma, padre del piccolo tenta di farsi giustizia da solo

Il conducente, secondo quanto ricostruisce Il Corriere della Sera, è stato indagato per omicidio e lesioni stradali aggravate. Sono stati sequestrati i cellulari di tutti i cinque giovani che erano sul Suv.

L’obiettivo dei giovani youtuber, ma questo elemento è ancora tutto da verificare e sarà approfondito nel corso delle indagini, era resistere 50 ore in auto, filmando e postando i video.

Sarà sentito anche il titolare del noleggio della vettura di grossa cilindrata. Saranno poi fatte verifiche anche sulla versione che daranno gli altri giovani a bordo del Suv. Gli inquirenti ascolteranno e alcuni testimoni dell’incidente.

Gravi madre e sorella

Nel devastante impatto tra il Suv Lamborghini e la Smart, anche la madre, di 29 anni, e la figlia di tre anni sono rimaste gravemente ferite. Entrambe sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Non sono in pericolo di vita.