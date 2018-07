Trapani: Stragusto mette a tavola il mondo

Grande attenzione al cibo da strada e a quello degli antichi mercati. Un evento imperdibile, sempre più apprezzato dai tanti turisti e visitatori, che accoglie i sapori del mondo dello street food, con le sue tradizioni ma anche con le sue innovazioni, perché il cibo di strada si evolve insieme alle abitudini e ai gusti dei popoli.



Prelibatezze mediterranee - Non mancheranno alcune fra le tipicità più richieste dagli appassionati, come il panino al lampredotto dello street chef fiorentino Luca Cai e le tante eccellenze siciliane, fra cui le panelle, le arancine, lo sfincione, la frittura di pesce, il cùscusu, il polpo bollito. Si potranno gustare i sapori trapanesi, palermitani, catanesi, e quelli delle isole minori, non mancherà anche lo street food proveniente dalle altre coste del Mediterraneo, fra prelibatezze tunisine e greche. Fra i dolci quelli tipici del territorio, realizzati sul momento fra cui: torroni, cassatelle, cannoli, granite e tanto altro.



Degustazione dei vini, con vista mare - Oltre ai prodotti in degustazione, rigorosamente preparati dal vivo, diversi saranno i momenti di intrattenimento e didattici all'interno dell'evento perché lo street food è un'eredità culturale da tutelare e valorizzare. Fra le novità di quest’anno anche uno speciale angolo degustazione dei vini, imperdibile al tramonto, dalla splendida terrazza delle mura di Tramontana. L'obiettivo di “Stragusto” è quello di recuperare e valorizzare il grande patrimonio offerto dai produttori del cibo da strada, veri e propri artigiani del gusto, che tramandano di generazione in generazione la tradizione culinaria della propria zona.



Per maggiori informazioni: www.stragusto.it