La Sicilia segreta tra cultura e paesaggi mozzafiato

1° tappa: Casalvecchio Siculo (Messina)

Il roadtrip alla scoperta della meraviglie meno note dell’isola più grande del Belpaese inizia a Casalvecchio Siculo, in provincia di Messina. Piccolo borgo medievale arroccato sulla cima del Monte Elia, offre una splendida vista sull’Etna e sullo stretto di Messina. Si caratterizza per i tipici vicoletti del centro storico, nei quali è ancora visibile l‘influenza delle dominazioni arabe e spagnole. Tra i punti di maggior interesse ritroviamo senza dubbio l'Abbazia dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò, considerata una delle strutture architettoniche più antiche della regione, la cui costruzione risale al 560 a.c.. Con le sue cupole arabe, i capitelli bizantini e la struttura tipicamente normanna, imponente e massiccia, l’edificio regala una suggestiva combinazione di stili. Inoltre, la sua posizione isolata ed il suo contrasto con gli altri edifici del piccolo borgo siciliano, le regalano un aspetto suggestivo e affascinante.

Affittare un piccola casa in pietra, tipica del borgo, costa una media di 70€ per notte.



2° tappa: Motta Camastra (Messina)

A poco meno di 50 km da Casalvecchio Siculo, troviamo la seconda tappa suggerita da Hundredrooms: Motta Camastra. Questa cittadina medievale è situata a poco più di 400 metri sul livello del mare ed oltre a conservare numerose chiese, racchiude all’interno del proprio territorio uno dei gioielli naturali più belli della Sicilia, le Gole dell’Alcantara. Pareti alte fino a 50 metri e distanti tra loro almeno due che si contraddistinguono per le varie tonalità di grigio di cui sembrano dipinte, contrastano con l’azzurro cristallino delle gelide acque del fiume che le attraversa, regalando agli avventurosi turisti un paesaggio naturale suggestivo. Situate all’interno del Parco Botanico e Geologico delle Gole dell’Alcantara, è possibile effettuare escursioni, tour guidati e, per gli amanti degli sports è possibile praticare Canyoning, Body rafting e Trekking fluviale.

Affittare una casa rurale, appena al di fuori del Parco, è possibile per poco più di 82€ per notte.



3° tappa: Castelvetrano (Trapani)

Selinunte, terza meta di questo mini roadtrip siciliano, non si distacca molto in termini di bellezza delle Gole dell’Alcantara, anche se geograficamente posizionato nella parte opposta dell’isola. Su uno sfondo rupestre incontaminato si ergono templi, acropoli, santuari e le Cave di Cusa, che fanno parte del Parco Archeologico di Selinunte, all’interno del territorio del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Nonostante sulle sue origini ci siano diverse dispute storiche, di certo non ci sono dubbi sulla immensa bellezza ed imponenza che questo luogo magico trasmette ai suoi visitatori. Lo sguardo si perde tra le robuste colonne che sostengono il tempio dorico che dominano il promontorio, sul quale vi sono inoltre i resti di numerosi altri templi, di un santuario e di cave che sembra si riposino ammirando il mare azzurro.

Affittare un appartamento nel comune di Castelvetrano costa all’incirca 68€ per notte.



4° tappa: Erice (Trapani)

Situata a poco più di 100 km da Castelvetrano, in cima del Monte San Giuliano, Erice è la quarta meta suggerita. Dal punto più alto della città è possibile godere senza dubbio di uno dei panorami più belli di tutta l’isola, con una meravigliosa vista sulle Saline di Trapani e sulle Isole Egadi. Città di grande interesse turistico grazie ai numerosi monumenti situati nel territorio comunale, risulta essere una destinazione obbligatoria per tutti coloro che vogliono scoprire gli angoli meno noti della Sicilia. Tra i numerosissimi punti di interesse assolutamente imperdibili sono il Castello di Venere, il Duomo, i Giardini del Balio ed il Santuario di Sant’Anna.

Affittare un piccolo appartamento è possibili per poco più di 90€ per notte.



5° tappa: Monreale (Palermo)

A poco meno di due ore di viaggio da Erice è situata la quinta ed ultima tappa alla scoperta della Sicilia nascosta, Monreale. Città decisamente diversa da tutti i borghi medievali e dalle cittadine menzionate finora, vivace e rumorosa, si contraddistingue per il essere una delle città più multietniche della Sicilia. Sono diversi gli edifici ed i monumenti che è possibile visitare, tra cui la famosa Cattedrale stile arabo-normanna, patrimonio dell’UNESCO. Tuttavia la cosa migliore da fare in questa città, meta finale del viaggio, è perdersi tra le strade apparentemente caotiche e rumorose, sedersi in una caffetteria ammirando la maestosità della cattedrale, divertirsi ed assaporare il vero sapore della Sicilia.

Affittare un casa vacanza a Monreale costa all’incirca 85€ per notte.