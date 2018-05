Todi Fiorita: i mille colori della città di Jacopone

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Verdetodi con il contributo e il sostegno del Comune di Todi, è dedicato agli appassionati di verde e fiori, ma anche a tutte le persone in cerca di un tempo e uno spazio non divorato dall’ansia, dalla fretta e dal grigiore della routine quotidiana. Nei tre giorni della manifestazione, Piazza del Popolo ospita cinquanta espositori provenienti da diverse zone dell’Umbria e d’Italia, in una interessante rassegna di tutto ciò che serve a rendere più bello il nostro giardino. Nella mostra mercato si può trovare il meglio per arredare e progettare con gusto gli spazi verdi, grandi o piccoli che siano, per scoprire i prodotti di artigianato di alta qualità, all’insegna del “pezzo unico” e delle pratiche antiche di fabbricazione di oggetti e indumenti.



Il giardino mediterraneo sostenibile e l’Ikebana sono i temi delle due conferenze in programma presso la Sala del Consiglio. La prima, in calendario sabato 12 alle ore 10.00, affronta il tema della sostenibilità: il dottore agronomo Gabriele Rasconi racconta i principi del “giardino mediterraneo sostenibile”. Domenica 13 alle ore 11.00 si parla invece di Ikebana, l’antica arte orientale di disporre i fiori, nata in India e in Cina e successivamente importata in Giappone dai monaci buddisti. Silvana Mattei, Subgrandmaster Scuola Ohara di Ikebana, fa da guida attraverso la storia secolare e i principi estetici di quest’arte e propone una dimostrazione pratica.



Sempre domenica 12, alle ore 15.30, è in programma una speciale apertura del Museo Lapidario con visitata guidata a cura della Prof.ssa Margherita Bergamini Simoni in occasione dell’evento FAI Umbria gruppo di Todi “Le pietre raccontano”. Il museo si trova all’interno del monastero francescano ‘Delle Lucrezie’ e ospita una raccolta di materiali lapidei di età romana, medievale e moderna tra le più antiche dell’Umbria.



Arte, Musica, Sfilate di moda - Apre i battenti venerdì 10 maggio alle 16.00 presso il Caffè del Teatro Comunale la mostra d’arte “Materie e Forme” di Stefano Benazzo. In contemporanea ha inizio la prima edizione del concorso grafico, pittorico e fotografico “Immagina TodiFiorita”, organizzato da ETAB di Todi. Spazio alla moda e alle giovani stiliste sabato 12 (ore 12.00 e 16.00) in Piazza del Popolo con la sfilata di abiti realizzati con materiali di recupero e indossati dalle allieve dell’IPSIA Moda di Todi. Ci sono poi due eventi musicali, entrambi alle 17.30: sabato 20, alla Sala del Consiglio e domenica 21 in Piazza Garibaldi.

Tutte le informazioni sono inline sul sito: www.todifiorita.it