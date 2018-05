Sagre: gli appuntamenti che sanno di primavera

FLEURS ET SAVEURS DU PRINTEMPS - Issogne (Aosta) - La sagra è una bella occasione per celebrare la Festa della Mamma allietando la giornata con il profumo di rose, viole e con tanti prodotti valdostani. L'appuntamento è per domenica 13 maggio, con fiori, sapori e simpatiche iniziative dedicate alle neo mamme con i loro bambini. Per tutti ci sono i prodotti tipici dell'enogastromia e dell'artigianato valdostano in esposizione per le strade della cittadina, con uno spazio dedicato al baratto, al riuso e al riciclo. Orario continuato dalle ore 09.00 alle ore 18.00. INFORMAZIONI - www.lovevda.it.



FESTA DELL'ASPARAGO E DELLA FRAGOLA - Scorzè (Venezia)- Una gustosa manifestazione che celebra, da venerdì 11 a domenica 20 maggio, due prodotti di stagione: l'asparago bianco IGP di Badoere e la fragola di Gardigiano. Tra le delizie da assaggiare ci sono il risotto agli asparagi e quello alle fragole, e tanti golosi secondi piatti. Ci sono anche intrattenimenti musicali, eventi sportivi e una mostra mercato di questi due deliziosi prodotti. Info: www.prolocoscorze.it.



SAGRA DEI BISI - Lumignano (Vicenza) : Due fine settimana per scoprire una tipicità del Veneto: da sabato 12 a domenica 20 maggio si celebrano gli squisiti piselli locali, i bisi, da gustare in tante preparazioni tradizionali, prima tra tutte con i risi. I bisi sono in vendita, anche se in piccola quantità, dato che la ristorazione locale assorbe quasi completamente la produzione. Sono in programma anche passeggiate naturalistiche, momenti musicali, esibizioni di sbandieratori. Info: sagradilumignano.it.



SAGRA DELLA BONDOLA - Torrebelvicino (Vicenza) – Secondo fine settimana da venerdì 12 a domenica 13 maggio, per scoprire la Bondola, un prelibato insaccato locale costituito da carne suina salata e pressata, che al termine del trattamento si presenta esteriormente con una caratteristica forma tondeggiante. L’appuntamento è a partire dalle ore 19.00, con ottimi sapori, buona musica, balli e molto altro. La sagra si svolge al coperto e l'entrata è libera. Info: www.sagradellabondola.com.



ORTICOLA - Milano - Sabato 12 e domenica 13 maggio i migliori florovivaisti si ritrovano nel capoluogo lombardo per una delle manifestazioni più trendy dedicate al settore: tre giorni di varietà e rarità, cultura verde e scenografie indimenticabili. Ci sono la mostra mercato, incontri con gli esperti, il giardino dedicato alla rosa Italiana e quello dei vivaisti, e un interessante e nutrito programma di eventi Fuori Orticola. L'appuntamento è al parco Indro Montanelli di via Palestro e piazza Cavour, dalle ore 9.00 alle 19.00 . www.orticola.org.



SAGRA DELLA RANA - Cassignanica di Rodano (Milano) – Secondo weekend nel Milanese, da venerdì 11 a domenica 13 maggio, per scoprire la bontà della rana nella 23esima edizione della sagra organizzata dalla parrocchia di Cassignanica – Millepini. Tra le specialità da degustare ci sono la frittata di rane, il risotto con le rane, il fritto misto, la carne alla brace. Informazioni sulla pagina Facebook dedicata.



FRAGOLOSA - Cassina de' Pecchi (Milano) - Il weekend del 12 e 13 maggio è il momento in cui assaggiare deliziose fragole e sostenere un sorprendente progetto di agricoltura biologica dedicata alle fragole a pochi chilometri da una metropoli come Milano. Si comincia al mattino del sabato con il mercatino degli hobbisti di Creart e l’apertura della mostra di Lego Mattoccinando (orari: 10-12.30 14-19) che proseguirà anche domenica.Dalle 19 ci sono gli street food truck, mentre dalle 21 è in programma un intrattenimento musicale. Domenica 13 maggio alle 10 vengono messe in vendita le fragole, con 70 stand per gli espositori: i campi di coltivazione possono essere visitati grazie ai collegamenti con apposite navette. INFO: www.fragolosa.net.



VEGAN FESTIVAL - Ferrara - La manifestazione, in programma sabato 12 e domenica 13 maggio, si propone di sensibilizzare il pubblico e diffondere la cultura del veganismo e dell'antispecismo. Cibo sano e attenzione per il mondo animale sono i protagonisti per tutto il corso della festa, in Piazza Trento e Trieste. Per tutto il weekend si possono gustare ottime specialità vegane nell'apposita area "Vegan Food", mentre all'interno dell'area espositiva si trovano oggetti di artigianato realizzati in materiale riciclato, prodotti da agricoltura biologica, cioccolato vegano, prodotti olistici. INFORMAZIONI: www.veganfestival.it.



FESTIVAL DELLA FRAGOLA DI TERRICCIOLA - Terricciola (Pisa) – Raggiunge il culmine, nei giorni 12 -13maggio, questa bella manifestazione all’insegna del frutto rosso più simpatico della primavera: l’appuntamento è dalle ore 11.00 alle ore 23.00 con la 36esima edizione del Festival della Fragola di Terricciola, nel cuore della campagna toscana e all’insegna della cultura contadina. Ci sono cucina tipica, concerti, musica, degustazioni, mostre ed esibizioni per stare bene e divertirsi. Ingresso libero. Info: www.festivaldellafragola.it.



SAGRA DELLA PUCCIA - Novoli (Lecce) - I sapori del Salento danno appuntamento a tutti i palati fini sabato 12 e domenica 13 maggio in questa bella sagra all'insegna della tradizione gastronomica. Si comincia alle ore 20.30, alla scoperta di svariate tipologie di puccia, la classica pagnotta condita, ad esempio, con i pomodorini alla marinara, con la caprese ai sapori più piccanti. Non mancano il buon vino locale e tanta buona musica, a cominciare dalla pizzica. INFORMAZIONI - www.comune.novoli.le.it.