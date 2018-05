Alto Adige: tanti eventi con dedica alle mamme

E l’occasione può essere la Festa della mamma: molti sono gli eventi e le manifestazioni che celebrano l’arrivo della bella stagione, rendendo la zona tra Bolzano e Bressanone luogo perfetto per vivere momenti unici di relax e divertimento: dal Festival di Acqua e Luce a Bressanone, ai Mountain Days Brixen Südtirol fino agli appuntamenti lungo la Strada del Vino.



Il Festival di acqua e luce a Bressanone - Dal 10 al 26 maggio, tutte le sere dalle 21 alle 24, Bressanone regala l’opportunità di una pausa culturale, grazie alla seconda edizione del Festival di Acqua e Luce: 14 artisti provenienti da tutto il mondo utilizzeranno la loro creatività per adornare la cittadina di speciali installazioni, con l’obiettivo di reinterpretare e valorizzare i tesori culturali e i punti d’acqua presenti.



Mountain days e Women’s like - dal 14 al 27 maggio i Mountain Days Brixen Südtirol permettono di cimentarsi in numerose attività outdoor – dalla classica escursione al sorgere del sole fino alla notte in bivacco per le più avventuriere – tour guidati alla scoperta di Bressanone e dintorni. Tra gli eventi, da segnalare Women’s Hike, un’escursione per chi vuole scoprire i segreti della cosmesi naturale e della corretta nutrizione durante lo sport. Un’esperta guiderà le partecipanti verso il borgo di Spelonca per imparare le proprietà delle diverse erbe che crescono lungo i sentieri scoprendo anche quali sono le piante più adatte alla cura della bellezza, quali aumentano la vitalità del corpo e come possono essere efficacemente integrate nella dieta quotidiana.



Vino in Festa - Da fine aprile a inizio giugno si svolgono le settimane del "Vino in Festa" che propongono una grande varietà di Appuntamenti lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige. In particolare, le giornate tra il 10 e il 12 di maggio sono ricche di eventi adatti a scoprire la tradizione enologica altoatesina. Il 10 maggio alle 19 presso il paese di Ora sarà possibile degustare il Lagrein, un vino autoctono particolarmente corposo. L’11 maggio avrà invece luogo a Caldaro il Wine Party, un’occasione per celebrare con stile l’inizio di stagione in un’atmosfera di festa tra vini pregiati, specialità e musica. Infine, la giornata del 12 maggio sarà interamente dedicata al Gewürztraminer, vino originario proprio della zona di Termeno con una passeggiata lungo la Strada del Vino.



Maggiori informazioni: www.suedtirol.info