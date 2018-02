San Valentino: luoghi romantici e appuntamenti per chi è innamorato

Terni, la citta di San Valentino – Terni vanta un vero e proprio primato d’amore, dato che il suo patrono è proprio San Valentino. In suo onore, la città organizza festeggiamenti per tutto il mese di febbraio, per questo motivo chiamato appunto Mese Valentiniano. L’evento clou è la Festa della Promessa, che viene celebrata la domenica precedente il 14 febbraio. Sono invitate alla celebrazione tutte le coppie di fidanzati, sia italiane che straniere, che si sposeranno entro il 2018. Alla cerimonia eucaristica, presieduta dal Vescovo di Terni e alla presenza del Sindaco, i fidanzati si scambiano la promessa di matrimonio davanti all’urna di San Valentino, custodita nella Basilica. Il Vescovo, per intercessione del Santo Patrono di Terni, primo Vescovo della città, benedice tutte le coppie augurando loro una florida e serena vita familiare. A conclusione della cerimonia viene consegnata ai futuri sposi una pergamena nominativa scritta a mano e, alle donne, un bouquet di fiori. Sempre il 14, vicino alla basilica dedicata a San Valentino, anche la Mostra Mercato di artigianato creativo è, fin dal nome Pensieri d’Amore, un omaggio agli innamorati. In realtà, a Terni, tutto febbraio è dedicato a San Valentino: la città è animata da decine di appuntamenti, fra cui spicca Cioccolentino si svolge nel centro storico dal 10 al 14. Negli stand sono esposti principalmente prodotti dolciari a base di cioccolato ed altri eccellenti prodotti locali e nazionali. La manifestazione è un tripudio di attività di intrattenimento per gli adulti e per i bambini: laboratori didattici, attività culturali, musica, degustazioni per divertirsi in un’atmosfera romantica e ricca di folclore.



Alassio, la città degli innamorati – C’è un altro luogo, in Italia, che contende il ruolo di Città degli innamorati a Terni: Alassio, in Liguria. Una leggenda medievale narra, infatti, che Adelasia, figlia di Ottone I di Sassonia, Imperatore del Sacro Romano Impero, amasse Aleramo, un giovane coppiere, e che l’Imperatore fosse contrario a questo amore. Così i due giovani fuggirono. Nel luogo dove i due fidanzati si stabilirono una volta sposati, sorse poi la città di Alaxia, chiamata così in onore della principessa, in seguito divenuta Alassio. A ricordare che Alassio è la città degli innamorati ci sono il famoso "muretto" interamente ricoperto di vivaci piastrelle in ceramica con le firme di celebri personalità come Mike Buongiorno e Fabrizio de Andrè, la statua bronzea degli Innamorati dello scultore Eros Pellini e la conosciuta opera Les amoureux di Raymond Peynet. Alassio quindi rappresenta una classica meta per gli innamorati, che non possono rinunciare a un assaggio dei golosi Baci di Alassio, un morbido cuore di cioccolato avvolto da due tenere cialde.



Liguria romantica - Ma Alassio non è l’unica località romantica ligure. A Camogli, da ormai più di 30 anni, si tiene la rassegna artistica ed enogastronomica “San Valentino… Innamorati a Camogli”. Da un lato l’evento culturale “Poesie d’Amore”, dall’altro la proposta, da parte di tutti i ristoranti della zona, del Menù della coppia con in omaggio un romantico piatto da collezione. Portovenere, borgo romantico per eccellenza, è un altro posto perfetto dove trascorrere San Valentino: incantevole il suo Golfo dei Poeti, da sempre motivo di ispirazione per artisti e scrittori. Tra i tanti, il poeta George Gordon Byron, da cui prende il nome l’omonima Grotta di Byron, bianca scogliera su cui si erge la suggestiva chiesa di San Pietro. I caratteristici paesi delle Cinque Terre (Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Vernazza e Monterosso) sembrano contendersi vicendevolmente lo scettro del borgo più romantico, più scenografico e più spettacolare. Dal 1997 sono Patrimonio mondiale dell’umanità. Sospesi tra mare e terra, sono una destinazione che sembra fatta su misura per gli innamorati, che qui non dovranno fare altro che abbandonarsi alla bellezza dei luoghi e lasciarsi coccolare dalla magica atmosfera di quest’incantevole angolo di Liguria (www.lamialiguria.it).



Cena con delfini - Una cena unica nel suo genere, capace di avvolgere i partecipanti in un mondo di percezioni grazie al gusto raffinato di menù da chef, alla spettacolarità dello scenario del Padiglione Cetacei: la cornice è quella dell’Acquario di Genova, dove la sera di San Valentino viene allestita una cena emozionale “in fondo al mare”, in cui il pubblico, tra un piatto prelibato e l’altro, avrà la sensazione di immergersi nel meraviglioso mondo dei delfini, che sembreranno danzare sulle note romantiche di un soprano accompagnato da un violino.



Cena in costume – Tutti gli innamorati saranno invece in costume alla Cena medievale con delitto che si terrà nel Castello di Grumello, nel bergamasco. A rendere particole e divertente l’evento saranno i cibi dal sapore antico, ma soprattutto il fatto che a ciascuno verrà attribuito un preciso ruolo, che dovrà essere interpretato per svelare il mistero accaduto nel maniero. Tra una portata e l’altra non mancano colpi di scena e momenti di pura adrenalina mista a paura, per cercare di smascherare il colpevole. Chi vorrà, prima dell’inizio dell’evento, avrà la possibilità di partecipare a una visita guidata fra le mura del maniero.



San Valentino per wine lovers - Per gli appassionati di vini e rilassanti atmosfere di campagna, il posto ideale dove trascorrere una romantica giornata è la Franciacorta, terra delle più pregiate bollicine italiane. La Tenuta La Montina di Monticelli Brusati organizza per gli innamorati Franciacorta in Love: nel corso dei due week end del 10-11 e 17-18 febbraio, tour in cantina con degustazione daranno la possibilità di conoscere i segreti della lavorazione del Franciacorta e di assaporarne l’inconfondibile gusto. In ricordo della giornata verrà donata a ciascuna coppia una bottiglia di Franciacorta impreziosita da un omaggio floreale realizzato ad hoc per l’evento. Nella settecentesca Villa Baiana, che si trova accanto alla cantina, il giorno di San Valentino gli innamorati potranno inoltre godere di una romantica cena studiata per loro dagli chef della villa.



Un San Valentino imperiale – Vivere con il proprio partner atmosfere romantiche del tempo passato. Dove? Al Grand Hotel Imperial di Levico Terme (Tn) dove sembra di tornare allo spensierato e raffinato periodo della Belle époque. Nel lussuoso hotel a 4 stelle, un tempo dimora degli Asburgo, il mese di febbraio è interamente dedicato all’amore. Ad attendere gli innamorati, sono una romantica cena a lume di candela e una bottiglia del pregiato spumante Logorai, che viene conservato nel fondale del lago di Levico per mantenerne intatte tutte le caratteristiche. Gli ospiti potranno rilassarsi al calore delle acque termali o farsi coccolare nel centro benessere.



Lido in Love - L’amore al centro di tutto, per un giorno intero, con articolate iniziative interamente dedicate agli innamorati. Per chi cerca il luogo adatto dove chiedere la mano alla propria amata e dichiarare l’amore “per sempre”, il Lido di Venezia si tramuta il 14 febbraio nel Lido in Love, l’isola dedicata all’amore, e si riveste di un’atmosfera romantica. Gli innamorati potranno passeggiare tra gli stand del Love Mark per acquistare gadget e monili da regalare in segno d’amore, e – soprattutto - farsi fotografare in una postazione privilegiata sullo sfondo del panorama di Venezia, la città più romantica al mondo, con il Campanile di San Marco e Palazzo Ducale. Sarà allestita un'area dove le coppie potranno farsi ritrarre in posa sotto la Vela dell'imbarcadero di Piazzale Santa Maria Elisabetta, con una speciale coreografia di palloncini a forma di cuore che si illumineranno con il calar della sera.