Italia: le città più convenienti da visitare (o da regalare)

Italia: le città più convenienti dʼinverno Tripadvisor 1 di 10 Tripadvisor 2 di 10 Tripadvisor 3 di 10 Tripadvisor 4 di 10 Tripadvisor 5 di 10 Tripadvisor 6 di 10 Tripadvisor 7 di 10 Tripadvisor 8 di 10 Tripadvisor 9 di 10 Tripadvisor 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

TripAdvisor, il grande sito di viaggi, ha infatti comparato i prezzi di hotel da oltre 200 siti di prenotazione per individuare le città italiane in cui è possibile trovare alberghi con prezzi particolarmente vantaggiosi rispetto al solito L’analisi ha mostrato che in alcune città, in media, si può arrivare a risparmiare il 29% soggiornandovi in inverno anziché in autunno. Ecco le dieci città Italiane che offrono il maggiore risparmio per soggiorni in hotel in inverno rispetto all’autunno. Le tariffe medie a notte sono basate sui dati di comparazione prezzi di TripAdvisor da oltre 200 siti di prenotazione per soggiorni compresi tra settembre e novembre 2017 (per il periodo autunnale) e tra dicembre 2017 e febbraio 2018 (per il periodo invernale).



LA TOP10

Venezia: la tariffa media degli hotel è inferiore del 40% in inverno rispetto all’autunno

Palermo: la tariffa media degli hotel è inferiore del 38%

Firenze: la tariffa media degli hotel è inferiore del 35%

Siena: la tariffa media degli hotel è inferiore del 33%

Roma: la tariffa media degli hotel è inferiore del 29%

Bologna: la tariffa media degli hotel è inferiore del 29%

Milano: la tariffa media degli hotel è inferiore del 24%

Verona: la tariffa media degli hotel è inferiore del 22%

Genova: la tariffa media degli hotel è inferiore del 22%

Napoli: la tariffa media degli hotel è inferiore del 20%