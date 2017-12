In Val d’Aosta per un’autentica aria di festa

Fino al 7 gennaio, ad Aosta è aperto il Marché Vert Noël, il mercatino natalizio che sfrutta una location unica e davvero originale: il Teatro romano. Qui l’atmosfera tradizionale tipica del villaggio alpino e il fascino senza tempo dei resti romani si incontrano dando vita ad un connubio perfetto, ricco di storia ed incanto.



Il Natale di Bard - Tornando sulla via dei mercatini è da segnalare anche la rassegna Nöel au Bourg, nel pittoresco borgo medievale di Bard. Fino almeno all'Epifaia, oltre alle bancarelle natalizie, i presepi d’autore, la musica e i giochi di luce trasformano questa caratteristica località in uno luogo davvero emozionante.



E per Capodanno? - Che sia romantico o conviviale, essenziale o modaiolo, ma pur sempre indimenticabile il Capodanno sulle nevi valdostane. In quota sotto le stelle, nel calore di una baita immersa nella natura, oppure in piazza e per le vie illuminate di una delle tante incantevoli località sciistiche regionali, sono moltissime le proposte della Valle d’Aosta che regala atmosfere uniche, paesaggi e menù eccezionali.



Total relax alle terme - In alternativa, chi vorrà aspettare la mezzanotte in ciabatte, può prenotare presso le QC Terme di Pré-Saint-Didier, dove sarà servita una cena a buffet con cocktail bar e si potrà brindare in total relax, direttamente in vasca. Ma la festa non finisce qui. Tutta la Valle, infatti, sarà impreziosita e ravvivata dalle fiaccolate di fine anno: le piste si accendono di serpentoni colorati e luminosi che scivolano fluidamente verso valle, spesso accompagnati o accolti da fuochi d’artificio, vin brûlé e musica.



Per maggiori informazioni: www.lovevda.it